Un lot mare de bani falși, descoperit de poliția din Germania Poliția din orașul Kiel din Germania a descoperit un lot de bani falși in valoare de peste 103 milioane de dolari. Forțele de ordine cred ca lotul de bancnote contrafacute de slaba calitate facea parte dintr-o operațiune mai ampla de transport de bancnote false din Turcia in SUA, prin Germania. Poliția a declarat ca a efectuat "percheziții de amploare" intr-un apartament și la doua adrese de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat o intervenție de urgența in timpul unui control de rutina asupra unui autocamion frigorific condus de un cetațean turc. In urma inspecției, au descoperit opt persoane provenite din țari afro-asiatice ascunse in…

- Migranții ascunși intr-un camion frigorific condus de un cetațean turc au fost preluati de ambulante si dusi la spitalul din Giurgiu, dupa ce au acuzat stari de rau si intrasera in hipotermie.Potrivit avizului de insoțire a marfii, șoferul turc, in varsta de 26 ani, transporta condimente din Turcia…

- Un numar de sapte barbati si o femeie, cetateni straini, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, au fost depistati de politistii de frontiera giurgiuveni intr-un camion frigorific cu condimente, care mergea din Turcia spre Germania, si au fost transportati la spital pentru ca au acuzat stare de rau…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au fost salvați dintr-un camion frigorific. Migranții din țari afro-asiatice erau ascunși in semiremorca unui autocamion frigorific. Azi dimineața, la Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in țara un autocamion tip frigorific, condus de un turc, de 26 ani. In act…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un TIR condus de un cetatean turc aproape 200.000 de pachete de țigari și peste 15.000 de produse de parfumerie contrafacute, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei, a anunțat joi, 22 februarie, Poliția de Frontiera.„La data de 20.02.2024,…

- In era digitala in care tranzacțiile și comunicarea se desfașoara tot mai mult in mediul online, autoritațile se confrunta cu noi provocari legate de infracțiunile cibernetice. Intr-o evoluție alarmanta, Poliția a atras atenția asupra unei noi inșelatorii care are loc pe platforma de mesagerie Telegram.

- Un șofer de TIR e cautat de doua saptamani in Germania, unde a tras focuri de arma asupra unui alt camionagiu care circula pe banda de viteza. Procuratura și poliția fac apel la eventualii martori și au oferit mai multe detalii despre camionul cautat, dupa cum scrie portalul regional de știri Osthessen…

- Indignarea transportatorilor și a fermierilor a avut ecou la intrarea in București. Claxoanele nu s-au oprit ore in șir și s-au auzit pe toate strazile din Chiajna, iar manifestanții au facut tot ce le-a stat in putere ca sa doboare baricada de jandarmi și polițiști.Spiritele s-au incins rapid, iar…