Operațiune de salvare pentru o căprioară Prin apel la 112, pompierii au fost anunțați ca o caprioara a cazut in canalul Bistrița, pe raza comunei Zanești. Echipe de la ISU Neamț s-au mobilizat rapid pentru salvarea caprioarei, pe langa pompieri fiind implicați și mai mulți voluntari. Cu ajutorul barcii caprioara a fost scoasa din apa și mai apoi dusa la veterinar.... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O caprioara care a cazut, marti, in raul Bistrita, pe raza comunei Zanesti, a fost salvata de pompieri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. "La locul solicitarii s-au deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala complexa pentru interventie…

- Un pui de starc cenusiu, aflat intr-o stare precara de sanatate, a fost salvat de politistii de la Biroul pentru Protectia Animalelor, pasarea, protejata de lege, fiind gasita de o tanara langa gardul unei case din comuna Lapugiul de Jos, a informat marti IPJ Hunedoara. De asemenea a fost salvata și…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, in spațiul hidrografic Siret se instituie: COD GALBEN In intervalul 15.06.2021 ora 12:00 – 17.06.2021 ora 24:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Suceava (judetul Suceava), Moldova (judetele:…

- O caprioara a fost salvata de catre pompieri dupa ce a cazut in raul Bistrita, judetul Neamt.Prin apel la 112, pompierii au fost sesizati cu privire la faptul ca o caprioara a cazut in canalul Bistrita, pe raza comunei Zanesti, judetul Neamt. La locul solicitarii s au deplasat un echipaj de pompieri…

- O caprioara cazuta intr-un canal de irigații a fost salvata de pompierii din Neamț care au mers la fața locului cu o barca și cu o autospeciala complexa, anunța Mediafax. Incidentul s-a produs marți in localitatea Zanești din județul Neamț. Caprioara a cazut in canalul Bistrița, iar pompierii…

- Sala Sporturilor “Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj gazduiește, in zilele de 28 și 29 mai, Campionatul Național pe Echipe și Individual al juniorilor III la gimnastica artistica masculina. Competiția este organizata de Federația Romana de Gimnastica, in parteneriat cu Primaria…

- In localitatile Buntesti, Pietroasa, Remetea, Curatele, Budureasa si Cabesti se vor semnala averse importante cantitativ care vor acumula 25...35 l/mp dupa ce, in ultimele 6 ore, in zona s-au cumulat in jur de 65 l/mp, iar in ultimele 12 ore, in jur de 100 l/mp.Marți, pana la 23:00, intreaga țara se…

- Trei tineri, intre care si un minor de 16 ani, au spart patru locuinte din Podoleni, recent ei fiind identificati. Pe 17 martie 2021, anchetatorii de la Sectia Politie Rurala Savinesti au documentat activitatea infractionala a adolescent de 16 ani si a doi tineri, de 25 si 27 de ani, din Podoleni si…