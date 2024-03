Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a vreunui eveniment rutier. Ceata reduce vizibilitatea sub 200 metri, izolat sub…

- In perioada 8 – 10 martie 2024, la Centrul de Evenimente AGORA din Iași, s-au desfașurat meciurile din cadrul Turneul Ligii #4 al BRD FIRST Tech Challenge Romania. Cele 48 de echipe participante au concurat cu ambiție și determinare, dar cu „Gracious Professionalism”, valoarea de baza a FIRST Tech Challenge,…

- ■ cam „zgarcit” la vorba, la insistențele redactorului „Monitorul”, noul șef al ISJ a detaliat cate ceva despre prima zi de munca ■ dupa orele de la Colegiul „Roman Voda“ s-a intalnit cu inspectorii de la instituția nemțeana ■ Dupa insistente demersuri jurnalistice, care au constat in mesaje telefonice…

- ■ in prima zi de munca noul ”general” a ținut ore de istorie la Colegiul Național ”Roman-Voda” și s-a intalnit apoi cu cu cei 23 de inspectori școlari ai ISJ Neamț ■ Dupa insistente demersuri jurnalistice, am reușit sa stam de vorba cu noul inspector școlar general, profesorul de istorie, Ionuț Ciocoiu,…

- In perioada 8-10 martie 2024, echipa de robotica SnakeTech, de la Colegiul Național Petru Rareș, a participat la Iași la etapa regionala a competiției BRD First Tech Challenge Romania, unde au participat 48 de echipe din regiunea Moldova și nu numai, insa doar 16 s-au calificat mai departe. BRD First…

- Echipa de robotica „AICitizens” a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat locul I la competiția First Tech Challenge Romania, competiția regionala de la Iași, și locul doi la premiul Inspire Award prin care se califica la faza naționala. Elevii focșaneni s-au clasat pe primul loc alaturi…

- ■ și alți reprezentantanți ai Clubului Sportiv Municipal Roman au obținut rezultate remarcabile la Campionatele Naționale Școlare de Șah „Elisabeta Polihroniade” ■ intrecerea a avut loc la Caciulata ■ Pe pagina oficiala de Facebook a Clubului Sportiv Municipal Roman este consemnata o știre referitoare…

- La sfarșitul lunii ianuarie organizatorii Concursului Național de Robotica NEXTLAB.TECH (https://www.nextlab.tech/) au publicat clasamentul școlilor din țara care au avut proiecte calificate in finala competiției și care au participat in decembrie la ultima etapa a acestui concurs. Colegiul Național…