Echipa de robotica „AICitizens" a Colegiului Național „Al. I. Cuza" Focșani a caștigat locul I la competiția First Tech Challenge Romania, competiția regionala de la Iași, și locul doi la premiul Inspire Award prin care se califica la faza naționala. Elevii focșaneni s-au clasat pe primul loc alaturi de echipele „The Eagles" din Roman și […]