Operație pe creier prin pleoapă, în premieră națională, la Spitalul Militar ”Carol Davila” Prima operație pe creier prin pleoapa pentru inlaturarea unei zone din creier rapunzatoare de crizele de epilepsie fost realizata, in premiera naționala, de o echipa multidisciplinara la Spitalul Militar Central ”Carol Davila”. Pacientul este un barbat in varsta de 49 de ani, cunoscut cu un accident vascular cerebral ischemic major la nivelul emisferului cerebral stang (in perioada perinatala) și crize de epilepsie inca din copilarie. Cand a ajuns in atenția echipei medicilor de la Spitalul Militar Central ”Carol Davila” frecvența crizelor era de aproximativ 3-4 crize pe saptamana. Planul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O operație pe creier prin pleoapa a fost realizata in premiera in Romania, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Pacientul, un barbat in varsta de 49 ani, a scapat de crizele de epilepsie care il chinuiau inca din copilarie.

