„Operația Balaur”. Au sosit blindatele din Franța! FOTO Doua convoaie cu tehnica militara franceza au intrat, duminica seara, in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac din judetul Arad. Acestea sunt destinate completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de Lupta al NATO dislocat in Cincu. Primul convoi a fost compus din blindate usoare de infanterie, iar al doilea din blindate grele de infanterie, precizeaza Ministerul Apararii Nationale, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit sursei citate, cele doua convoaie au fost intampinate de colonelul francez Alexandre de Feligonde, din partea Grupului de Lupta al NATO, alaturi de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

