Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori in luna ianuarie 2024, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, a anuntat, joi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

- Ministerul Mediului anunta, joi, ca peste 2 milioane de ambalaje fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, cele mai mjulte in Bucuresti. ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului…

- ADVERTORIAL. Cum se poate obține un mediu mai curat și o economie prospera? Folosirea eficienta a resurselor și economia circulara sunt doua principii-cheie pentru a asigura sustenabilitatea. Despre modul in care ele se pot aplica au discutat, la Timișoara, reprezentanți ai mediului de afaceri, autoritați…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, deschide cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara, in cadrul parcului logistic din Giarmata, județul Timiș. Aici vor fi numarate, sortate și trimise spre reciclare…

- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a inaugurat cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de bauturi din țara. Centrul se afla aproape de Timișoara, in parcul logistic din Giarmata.

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la evenimentul de lansare a Sistemului de Garantie-Returnare, ca in fiecare an, in Romania avem aproximativ 116 kg de ambalaje pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate iar in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2…

- Magazinele Auchan Romania sunt pregatite pentru startul Sistemului de Garanție - Returnare, program ce intra in vigoare din 30 noiembrie. Retailerul, primul care a intrat in hora reciclarii, a oferit clienților posibilitatea de a aduce ambalajele utilizate pentru colectare și reciclare la punctele special…

- Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, a intrat pe ultima suta de metri: Primul centru regional RetuRO (administratorul proiectului SGR) a fost deschis pe 27 noiembrie la Bonțida, județul Cluj. Acest centru, primul din cele 17 care urmeaza a fi…