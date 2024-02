Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie au fost returnate de consumatori peste 2 milioane de ambalaje, prin intermediul Sistemului de Garanție Returnare (SGR), potrivit anunțului ministrului Mediului, Mircea Fechet. Sistemul de Garanție Returnare este inca la un nivel incipient, dar cifrele raportate se incadreaza in estimarile…

- Ministerul Mediului anunta, joi, ca peste 2 milioane de ambalaje fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, cele mai mjulte in Bucuresti. ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului…

- Ar fi mandru și Ceaușescu: Peste 2 milioane de peturi de plastic au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie In prima luna de functionare – decembrie 2023 – producatorii si importatorii de bauturi au pus pe piata aproximativ 45 de milioane de ambalaje cu marca „Sistem de Garantie Returnare” (SGR).…

- Peste doua milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori in luna ianuarie 2024, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, a anuntat, joi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

- ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare. In prima luna de functionare – decembrie 2023 – producatorii si importatorii de bauturi au pus pe piata aproximativ 45 de milioane de ambalaje cu marca SGR. In luna ianuarie,…

- Ministerul Mediului anunta, joi, ca peste 2 milioane de ambalaje fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, cele mai mjulte in Bucuresti. ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului…

- Cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, Sistemul de Garanție-Returnare, ajuta nu doar la protejarea mediului inconjurator, ci va presupune și crearea de noi locuri de munca. Intr-un dialog intre reprezentanții RetuRO-administratorul SGR-, primari sau președinți de Consilii Județene și…

- Dupa mulți ani de pregatiri, Romania trece de joi, 30 noiembrie 2023, la Sistemul de Garantie-Returnare (SGR), menit sa ajute la o mai buna colectare la deșeurilor. Incepand cu data de 30 noiembrie 2023, Sistemul de Garantie-Returnare devine functional in Romania, ceea ce presupune ca romanii vor plati…