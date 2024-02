Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor informații transmise de RetuRO, compania care administreaza Sistemul de Garanție-Returnare, in primele doua saptamani din luna februarie au fost returnate de consumatori aproximativ 5 milioane de ambalaje SGR.

- Ministerul Mediului anunta, joi, ca peste 2 milioane de ambalaje fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare, cele mai mjulte in Bucuresti. ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului…

- ”Peste 2 milioane de ambalaje au fost returnate de consumatori, in luna ianuarie, prin intermediul Sistemului de Garantie Returnare. In prima luna de functionare – decembrie 2023 – producatorii si importatorii de bauturi au pus pe piata aproximativ 45 de milioane de ambalaje cu marca SGR. In luna ianuarie,…

- RetuRO anunța lansarea oficiala a Sistemului Garanție-Returnare (SGR) in Romania, cel mai mare proiect național de economie circulara din acest moment. Incepand cu 30 noiembrie 2023, romanii vor plati o garanție de 0,50 RON pentru fiecare bautura cumparata in ambalaje din sticla, plastic sau metal,…

- Incepand de astazi, romanii vor avea acces la Sistemul Garantie-Returnare. Astfel, in momentul in care romanii vor cumpara o bautura, aceștia vor fi nevoiți sa plateasca 0,50 de bani garanție. Prin intermediul acestui program, Ministrul Mediului, Mircea Fechet, este convins ca va transforma Romania…

- SGR – Sistemul Garanție-Returnare sau, mai simplu, sistemul garanției de 50 de bani – incepe sa funcționeze in Romania de la 30 noiembrie. Practic oricine cumpara (sau vinde) apa, suc, bere, vin, whisky sau orice alta bautura de la un magazin, hotel sau restaurant din țara noasta va fi afectat. Insa,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca joi incepe implementarea Sistemului Garantie-Returnare si se declara convins ca acest program va transforma Romania „din tara depozitarii in tara reciclarii”. Ministrul a precizat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria,…

- Un Ferrari 250 GTO din 1962 a fost vandut pentru 51,7 milioane de dolari, devenind cea mai scumpa masina a producatorului italian vanduta vreodata la licitatie, anunța Ziarul Financiar.Vanzarea record a avut loc luni, la Sotheby's din New York, masina fiind oferita public pentru prima data in 38…