OPEC si aliatii sai non-OPEC, cunoscuti in mod colectiv ca OPEC+, au decis sa-si majoreze productia cu 400.000 de barili pe zi incepand de luna viitoare. Decizia era in general asteptata, avand in vedere presiunea SUA de a creste oferta si in lipsa unor noi restrictii majore legate de Covid-19. Condusa de lidera OPEC Arabia Saudita si lidera non-OPEC Rusia, alianta energetica este in proces de retragere a restrictiilor record ale livrarilor, de aproximativ 10 milioane de barili pe zi. Reducerea istorica a productiei a fost pusa in aplicare in aprilie 2020 pentru a ajuta piata energiei, dupa ce…