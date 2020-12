Trei Casti Albastre burundeze au fost ucise in Republica Centrafricana de "luptatori inarmati neidentificati", a anuntat vineri ONU, in contextul in care duminica urmeaza sa aiba loc alegeri prezidentiale si parlamentare in aceasta tara, noteaza AFP. "Trei Casti Albastre din Burundi si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite la Dekoa" (centru), a precizat ONU, condamnand atacurile efectuate de "luptatori inarmati neidentificati". Aceste atacuri au intervenit dupa ce coalitia gruparilor rebele, in ofensiva de o saptamana impotriva guvernului centrafrican, a rupt vineri armistitiul. AGERPRES/(AS…