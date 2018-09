Stiri pe aceeasi tema

- Medicii le transmit parintilor ca potrivit legii nu sunt obligati sa le faca analize complete copiilor inainte de a-i trimite la scoala. Presedinta Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, atrage atentia ca orice solicitare din partea unitatilor de invatamant in acest sens reprezinta…

- Nu-i treaba usoara nici macar pentru Primaria Arad cand vine vorba de reabilitarea imobilelor vechi din centrul orasului. Daca proprietarii care locuiesc in aceste cladiri au probleme cu banii de reabilitare, cu vecinii, cu firmele si cu birocratia, Primaria are probleme cu proprietarii. Pentru ca unii…

- Matteo Salvini revine la tema imigratiei, respingand orice acuzatie de rasism impotriva guvernului, in ciuda faptului ca se multiplica, in ultimele saptamani, episoadele de intoleranta fata de imigranti in Italia (ultimul caz, acum doua zile, la Partinico, in Sicilia, unde un imigrant a fost batut),…

- Incepand de vineri dimineața, 27 iulie, pe Aeroportul Baneasa se deschide, pentru experți și specialiști in aviație, expozitia de aviatie generala – General Aviation Exhibition, unde producatori și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generala expun zeci de aeronave…

- Bancile din Romania vor fi testate de o echipa de hackeri etici pentru descoperirea breșelor de securitate. Inițiativa se deruleaza deja la nivel european, iar mai multe țari occidentale au pus deja in aplicare aceasta metoda de aparare impotriva amenințarilor informatice. Acțiunea face parte dintr-un…

- Presedintele INPS (L'Istituto nazionale della previdenza sociale - Institutul Național de Securitate Sociala), Tito Boeri, avertizeaza guvernul: "fara imigranti, nu se platesc pensiile". Blocarea imigratiei legale, dupa parerea lui Boeri, ar avea drept efect cresterea imigratiei ilegale, potrivit Il…

- Incepand cu data de 1 iulie, Austria va deține președinția prin rotație a Uniunii Europene și este hotarata sa impuna o linie ferma impotriva migratiei ilegale in toate țarile membre. Rețeta, anticipata deja in ultimele zile de catre ministrul culturii Gernot Bluemel, este simpla: creșterea controalelor…

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie 2018, redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European,…