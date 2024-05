Stiri pe aceeasi tema

- Din inima Germaniei pana in cele mai indepartate colțuri ale Europei, eRepatriere este alaturi de familiile indurerate, oferind servicii de repatriere de inalta calitate de peste 10 ani. Serviciile se extind dincolo de granițele Germaniei și Marii Britanii, acoperind și alte țari europene precum Spania,…

- Polițiștii anunța reținerea a patru banuiți de contrabanda, furturi și spalare de bani, cu prejudicii evaluate preliminar la peste 5.000.000 lei in Uniunea Europeana, in perioada 2017-2023, noteaza Noi.md. Aceștia ar fi operat in state, precum: Franța, Germania, Italia, Belgia, Danemarca, Suedia, Elveția…

- O noua investigație Greenpeace a luat urma lemnului provenit din padurile Romaniei! Astfel s-a ajuns ca 7 producatori de mobila aprovizioneaza magazinele IKEA din 13 țari! Padurile Romaniei sunt distruse de un numar de 7 producatori de mobila care iși vand produsele in magazinele IKEA! Asta a descoperit…

- Franța, Germania, Austria, Danemarca dar și alte state care fac parte din spațiul Schengen au reintrodus controalele la frontiera, din cauza fluxului mare de migranți. Normele Schengen permit acest lucru „in ultima instanta” pentru a evita amenintari grave la adresa securitatii interne sau a politicii…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca tranșarea chestiunii Schengen intr-un Consiliu JAI ar fi marea capcana pe care o poate pregati Romania. Tudose arata ca in cazul in care Austria ar bloca Romania in Consiliul JAI, atunci i-am putea da in judecata și s-ar putea impune poprire pe activele…

- 8 martie este Ziua Internaționala a Femeii, zi care celebreaza realizarile femeilor și militeaza pentru progresul in materie de drepturi egale. Prima celebrare inregistrata a avut loc in 1911 in Austria, Danemarca, Germania și Elveția, cand peste un milion de persoane s-au adunat pentru a susține drepturile…

- Nivelul de detectare a fraudelor este foarte scazut in Romania. „Este ciudat ca deschidem o investigație in Italia sau in Germania și vedem ca se intampla ceva in Romania. Bineințeles ca noi imediat anunțam colegii din Romania, dar ma intreb cum de autoritațile din Romania nu vad ca se intampla ceva…