Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca…

- Politia rusa a inceput sa aresteze persoane care s-au adunat in fata tribunalului ce urmeaza sa se pronunte marti asupra plasarii in detentie a lui Aleksei Navalnii, critic vehement al Kremlinului, transmit de la fata locului jurnalisti ai Reuters, potrivit AGERPRES. Politia rusa, care a desfasurat…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Un tribunal rus a dispus luni plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii pe o peroada de 30 de zile, incepand de la data controversatei sale arestari, duminica, de catre serviciul penitenciar rus (FSIN), la sosirea sa la Moscova, dupa cinci luni de convalescenta in Germania, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Germania considera noile sanctiuni ale Moscovei la adresa sa "nejustificate", au declarat marti surse din cadrul Ministerului Afacerilor Externe german, dupa ce Rusia a anuntat contra-sanctiuni in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii, relateaza AFP. "Desi acest gen de contramasuri ruse a existat si…