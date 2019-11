ONU consideră Al-Shabaab cea mai directă ameninţare în Somalia Documentul, trimis marti Consiliului de Securitate, arata ca Al-Shabaab a folosit tot mai frecvent explozibili artizanali pentru atacuri soldate cu morti si raniti in tabere de migranti, restaurante, piete, centre comerciale, sedii ale autoritatilor si hoteluri. Din iulie 2018 pana in iulie 2019, Al-Shabaab a comis 548 de atacuri cu dispozitive explozive improvizate in Somalia, cu 32% mai multe decat in anul precedent, a consemnat comisia de experti. Raportorii apreciaza ca intensificarea loviturilor aeriene americane impotriva militantilor a mentinut gruparea terorista in "dezechilibru",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

