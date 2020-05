Stiri pe aceeasi tema

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” in care ia in deradere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, potrivit Reuters.​ In animația postata online de catre Xinhua, agenția de presa oficiala a…

- China nu are niciun interes in a interfera in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a anuntat joi diplomatia chineza, dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda scrutinul prezidential din luna noiembrie, informeaza Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea Organizației Mondiale a Sanatații, care ar trebui reformanta, noteaza Reuters, citat de Agerpres. Mike Pompeo a declarat pentru Fox News miercuri seara tarziu ca este nevoie de o "remediere…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei a sugerat joi ca armata americana ar fi putut aduce coronavirusul in orasul chinez Wuhan, care a fost cel mai puternic lovit de boala, amplificand razboiul declaratiilor cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.China a…

- Statele Unite au cerut un vot marti la orele 20.00 GMT in Consiliul de Securitate al ONU pentru a aproba, printr-o rezolutie, acordul incheiat cu talibanii la 29 februarie angajand retragerea militara americana din Afganistan, au facut cunoscut luni mai multe surse diplomatice, potrivit AFP.…

- Noi cazuri de coronavirus au fost raportate miercuri in doua dintre cele mai populate orase din Statele Unite, patru in apropiere de New York si sase in Los Angeles, in timp ce Congresul urma sa aloce 8,3 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei, in urma unui acord bipartizan, transmite Reuters.

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…