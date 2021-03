"Cel putin 138 de protestatari pasnici" au fost ucisi dupa lovitura de stat de la 1 februarie din Myanmar, a afirmat luni purtatorul de cuvant al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, citand datele raportate de Inaltul Comisariat pentru Drepturile Omului, noteaza AFP.



Denuntand in cursul briefingului cotidian de presa un "weekend in baie de sange", cu "38 de oameni ucisi" duminica si "18 ucisi sambata", Stephane Dujarric a reiterat apelurile secretarului general, Antonio Guterres, astfel incat "comunitatea internationala, inclusiv actorii regionali, sa se uneasca in solidaritate…