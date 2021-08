Stiri pe aceeasi tema

- Shawn Mendes a lansat noul sau single „Summer Of Love”, alaturi de Tainy. Piesa este produsa de Tainy și NEON16. Videoclipul a fost filmat in Mallorca, Spania, in regia lui Matty Peacock, care anterior a regizat videoclipul „Wonder” al lui Shawn, precum și videoclipuri pentru Selena Gomez, Billie Eilish…

- Dupa colaborarea cu Meduza pentru deja hitul “Paradise”, Dermot Kennedy a revenit cu un nou single solo – “Better Days”. „Better Days” are un sentiment pe care l-am sperat cu toții in ultimele 18 luni, Dermot exprimand gandurile oamenilor din intreaga lume. Piesa vine cu un fel de optimism și speranța,…

- Extrasa de pe așteptatul ei album „Happier Than Ever”, care va fi lansat pe 30 iulie, piesa “NDA” accentueaza o latura mai intunecata a materialului si vine insotita de un videoclip regizat chiar de catre Billie. Clipul o prezinta pe artista intr-un cadru neobisnuit, alaturi de 25 soferi profesionisti, care…

- Artista de origine norvegiana, Aurora, cunoscuta la nivel mondial pentru hitul “Runaway”, a revenit cu single-ul “Cure For Me”. Piesa va fi lansata internațional pe Apple Music 1 la ora 5pm BST, impreuna cu un interviu cu Zane Lowe. AURORA va aparea, de asemenea, pe coperta internaționala a playlist-ului…

- Iti era dor de o piesa ritmata? Iata ce iti recomandam astazi: noul single “Red handed” by Loud Luxury & Thutmose. Piesa este un imn pentru cei care simt nevoia de eliberare si de schimbare. Videoclipul iti ofera o doza de energie si te provoaca sa dansezi. Loud Luxury, duo-ul canadian format din Andrew…

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate și indragite artiste din industria muzicala romaneasca. Timbrul unic și performance-urile pline de emoție au reușit sa creeze o legatura puternica intre ea și fani, motiv pentru care, cu fiecare lansare, artista reușește sa domine topurile muzicale. Dupa…

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…