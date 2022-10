OnePlus 11 Pro nu va exista, fiind înlocuit de OnePlus 11 OnePlus pare gata sa schimbe nomenclatura telefoanelor sale pentru urmatoarea generatie de flagship-uri. Se pare ca in loc de OnePlus 11 Pro vom primi doar un OnePlus 11. Debutul telefonului este asteptat in ianuarie 2023, in aceeasi perioada in care vine si Galaxy S23 Ultra. In ultimii 3 ani OnePlus a inceput sa lanseze tot mai multe modele de telefoane, in special in seria Nord. Se zvoneste si ca ar externaliza acea serie, cum a facut OPPO cu realme sau Xiaomi cu POCO. Pana atunci aflam ca vom primi doar un flagship pe an, eventual inca unul cu terminatie „T” in toamna. Asa ceva nu s-a mai intamplat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

