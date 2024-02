Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, anunța semnarea a doua contracte de finanțare prin PNRR pentru construirea a doua capacitați de producție de hidrogen verde cu o capacitate totala de 55 MW la rafinaria Petrobrazi. Contractele au fost semnate cu Ministerul…

- OMV Petrom has signed two financing contracts under the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) for the construction of two production facilities for green hydrogen of a total capacity of 55 MW at the Petrobrazi refinery, the company reported on Monday. The contracts were signed with the Romanian…

- Cea mai mare centrala fotovoltaica instalata intr-o școala din mediul rural din Romania a fost inaugurata la Ișalnița. La inițiativa Viitor Plus, cu finanțare OMV Petrom, s-a inaugurat, astazi, un sistem fotovoltaic performant la Școala Gimnaziala și la Gradinița „Eliza Opran” din Ișalnița. Acest proiect…

- Teach for Romania, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, desfașoara programul „Verde pentru Generația Alpha”, un program de educație de mediu adresat ciclului preșcolar, primar și gimnazial, cu focus pe ințelegerea și relaționarea intr-o maniera sustenabila cu mediul inconjurator. Programul va fi implementat…

- Organizatia Teach for Romania, in colaborare cu Fundatia OMV Petrom, anunta lansarea programului "Verde pentru Generatia Alpha", care se va derula in 109 scoli si 17 gradinite, pentru 2.900 de elevi.Potrivit unui comunicat de presa al initiatorilor, transmis joi AGERPRES, in cadrul programului au…