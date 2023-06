Stiri pe aceeasi tema

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu saluta decizia OMV Petrom si Romgaz de a dezvolta Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre.

- OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom și Romgaz vor investi in Neptun Deep! Romania, pe cale sa devina cel mai mare producator de gaze din UE OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat…

- OMV Petrom, operatorului blocului Neptun Deep din Marea Neagra a anunțat decizia finala de investiție pentru blocul offshore Neptun Deep din Marea Neagra, potrivit unui comunicat de presa al Petrom și Romgaz, companiile implicate in proiect.OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din…

- Romania va extrage gaze din Marea Neagra de la sfarsitul anului 2026, inceputul anului 2027, si vorbim de gaze mai mult decat putem consuma, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „In anul 2020, in plina pandemie am spus, cand…

- Ordinul de incepere a lucrarilor la gazoductul Tuzla-Podisor, un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, a fost semnat, vineri, in prezenta viceprim-ministrului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja.Marian Neacsu a declarat ca acest proiect va face legatura intre…

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

