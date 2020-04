OMV Petrom raportează un profit în scădere cu peste 40%, în primul trimestru OMV Petrom raporteaza un profit in scadere cu peste 40%, in primul trimestru Grupul OMV Petrom a raportat, in primul trimestru al anului 2020, un profit inainte de impozitare in valoare de 780 milioane de lei, in scadere cu 40,59% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit rezultatelor financiare ale companiei publicate miercuri. Datele arată că, în intervalul analizat, valoarea veniturilor din vânzări consolidate a crescut cu 12%, susţinută de volume mai mari ale vânzărilor de gaze naturale, parţial compensate de preţuri de piaţă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

