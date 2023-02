Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a obținut un profit net de 10,3 miliarde lei anul trecut, in creștere cu 260% fața de anul precedent cand obținuse doar 2,86 miliarde de lei. In raportul publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB), compania precizeaza ca se așteapta sa nu plateasca taxa de solidaritate introdusa…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…

- Scaderea Inflației, La OrizontPotrivit minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al BNR din 10 ianuarie 2023, se estimeaza ca rata anuala a inflației va ajunge la un procent de o cifra incepand cu T3 2023. Aceasta previziune marcheaza un devans cu trei trimestre…

- Noua Casa continua si in 2023 cu un plafon de garantii de 1,5 miliarde de lei Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui Program, respectiv 1,5 miliarde…

- Consiliul, care este finantat de Meta, dar functioneaza independent, a afirmat intr-o hotarare ca expresia este adesea folosita pentru a insemna ”jos cu Khamenei”, cu referire la liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus o represiune violenta impotriva protestelor la nivel…

- Petrom este un brand romanesc și nu depinde financiar decat de romani, a declarat fostul ministru al Energiei Razvan Nicolescu, membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, la o conferința ZF.

- Comisia Europeana considera ca Ungaria nu a progresat suficient in privinta reformelor si trebuie sa indeplineasca o serie de jaloane esentiale pentru fondurile pe care ar trebuie sa le primesc prin Planul de Redresare și Reziliența. Din cauza corupție, Ungaria este prima țara din blocul comunitar sancționata…

- ”Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) CE Oltenia a decis reluarea dialogului cu Tinmar Energy in vederea constituirii de societati mixte pe actiuni pentru implementarea proiectelor privind capacitati noi mai putin poluante, prevazute in Planul de Restructurare si Decarbonare a CE Oltenia…