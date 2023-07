Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere cu 80%, la 944 milioane de lei, comparativ cu rezultatul net de 4,646 miliarde lei consemnat in perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare remise vineri, 28 iulie, Bursei de Valori Bucuresti.In…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe…

- Pentagonul a anunțat ca, din cauza unei erori contabile, a supraestimat cu 6,2 miliarde de dolari valoarea finanțarii pentru muniții, rachete și alte echipamente militare trimise Ucrainei, a declarat marți, 21 iunie, un purtator de cuvant, relateaza Reuters și CNN.Eroarea contabila include anii fiscali…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,07 dolari, sau cu 2,8%, la 75,27 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,00 dolari, sau cu 2,9%, la 70,27 dolari pe baril. Astfel, contractele Brent si WTI au inchis ls cel mai ridicat nivel…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 2,908 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, de la 3,327 miliarde de euro in perioada ianuarie - aprilie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate marti.Participatiile la capital (inclusiv profitul…

- ONU estimeaza la peste 3 miliarde de dolari necesarul de fonduri pentru ajutor umanitar si refugiatii din Sudan, unde criza umanitara a fost agravata de luptele violente care se dau de la mijlocul lui aprilie, transmit miercuri AFP si Reuters.Potrivit estimarilor revizuite, numai pentru ajutorul…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut la 2,587 miliarde de euro in primele trei luni din acest an, comparativ cu 2,887 miliarde de euro in perioada ianuarie – martie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate luni, informeaza AGERPRES . Participatiile la capital…

- Masurile extraordinare ale Departamentului Trezoreriei SUA pentru a ajuta la plata facturilor guvernamentale au scazut la 88 de miliarde de dolari, de la 110 miliarde de dolari in urma cu o saptamana, scrie Ziarul Financiar.