Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod din razboiul OMV Petrom si statul roman. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a facut un control la sediul companiei. Reclama ca OMV nu a depus planul de dezvoltare pentru zacamantul Neptun Deep, desi avea termen-limita luna decembrie.

- In raportul anual al Petrom se arata care sunt investițiile bugetate in acest an, și care este estimarea sa pentru portofoliul de rezerve de hidrocarburi. Ambele cuprind cifrele din perimetrul Neptun Deep.Reprezentanții companiei au explicat ca, din circa 2,9 miliarde de lei preconizate in acest an…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) solicita OMV Petrom, operator al proiectului Neptun Deep, sa depuna documentatia completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra, intrucat la data de 13 decembrie 2021 in documentele depuse nu se afla si studiul de evaluare…

- Guvernul vrea sa ia circa 8 miliarde de lei prin suprataxarea profiturilor din 2022 și 2023 ale OMV Petrom și Romgaz, in plus fața de impozitul obișnuit pe profit și fața de alte taxe și redevențe, spun conform estimarilor facute de Ministerul Finanțelor aferente unei ordonanțe de urgența care a fost…

- Comisia Parlamentara de Control al SRI a fost informata ca au avut loc atacuri cibernetice."In domeniul securitații energetice, Comisia a fost informata despre acțiuni specifice influențarii deciziei statale, de catre entitați externe ostile".Mai precis, chiar in ziua in care, la Bruxelles, Austria…

- OMV Petrom confirma depunerea declaratiei de descoperire comerciala la Agentia Nationala de Resurse Minerale de catre titularii concesiunii Neptun Deep, acesta fiind un prim pas intermediar in procesul de luare a deciziei finale de investitie, estimata pentru mijlocul anului viitor. Fii la…

- OMV Petrom confirma depunerea declaratiei de descoperire comerciala la Agentia Nationala de Resurse Minerale de catre titularii concesiunii Neptun Deep, acesta fiind un prim pas intermediar in procesul de luare a deciziei finale de investitie, estimata pentru mijlocul anului viitor.

- Klaus Iohannis le-a cerut, luni, șefilor OMV Petrom sa demareze cat mai repede proiectul Neptun Deep in Marea Neagra, pentru exploatarea gazelor din perimetrul deținut de OMV și Romgaz. Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, s-a angajat…