Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada pana la inceputul lunii iunie, apoi se vor situa la valori ușor mai mari decat cele specifice, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM. Saptamana 20.05.2024 – 27.05.2024 Temperatura medie…

- Vremea in urmatoarea luna va fi mai calda decat normalul perioadei, dar va ploua mult in primele doua saptamani. ANM a emis prognoza pentru perioada 6 mai – 3 iunie. Saptamana 6 – 13 mai Valorile termice se vor situa ușor peste mediile multianuale in regiunile vestice, in timp ce in restul teritoriului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme mai calda decat in mod normal pentru urmatoarea luna. In Saptamana Patimilor pentru credincioșii ortodocși, va ploua normal in regiunile sudice și sud-estice. ANM a publicat, vineri, estimarile pentru perioada 8 aprilie – 6 mai. Saptamana 8…

- Temperaturile medii ale lunii aprilie vor fi ușor mai ridicate decat cele normale, potrivit prognozei pentru perioada 1 – 29 aprilie, transmisa de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Saptamana 1 – 8 aprilie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta…

- In urmatoarele patru saptamani, vremea in Romania va cunoaște o incalzire semnificativa, cu temperaturi estimate mai ridicate decat media obișnuita pentru aceasta perioada The post PROGNOZA METEO Temperaturi ridicate in urmatoarele patru saptamani in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obișnuite pentru perioada in care ne aflam și vor fi ploi apropiate de cele nomale pentru aceasta perioada. Meteorologii au transmis prognoza pentru perioada 18 martie – 15 aprilie. Saptamana 18 – 25 martie Mediile valorilor termice se vor situa in jurul…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obișnuit pentru finalul lunii martie și inceputul lunii aprilie, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, transmise marți de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Saptamana 11 – 18 martie Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale in prima luna de primavara, in toata țara. Cantitațile de precipitații se vor situa in general in jurul celor normale, mai spun meteorologii. Potrivit ANM, in saptamana 4-11 martie…