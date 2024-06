Marcel Ciolacu ramane ferm pe poziție: nu il intereseaza funcția de președinte al Romaniei, ci cea de premier! In același timp, vrea sa ramana șef al Partidului Social Democrat, dar asta in condițiile in care „greii” din Kiseleff 10 insista aiba candidat propriu la alegerile pentru Cotroceni. Și, ca sa impace pe toata lumea, liderul […] The post PSD o cauta pe noua „Dancila” first appeared on Ziarul National .