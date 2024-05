Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ungureanu aka Omul cu Tourette a vorbit, fara ezitare, despre divorțul de soția lui. Cei doi s-au desparțit cu scandal in urma cu cateva luni. Iata care este, de fapt, motivul care a dus la separare.

- CRBL și Elena au fost casatoriti timp de 16 ani și au impreuna o fata, pe Elena, in varsta de 14 ani. Zilele trecute, cei doi au transmis un mesaj in care au anunțat ca au pus capat casniciei, fara a da detalii despre motivele care au dus la separare.In urma cu un an, invitat la podcastul lui Catalin…

- A trecut ceva vreme buna de cand Fernando de la Caransebeș a disparut din lumina reflectoarelor. Prezent in aceasta seara in platoul Xtra Night Show, acesta a marturisit ca este un barbat liber și a vorbit despre motivele pentru care a divorțat de soția sa.

- CRBL și soția lui, Elena, divorțeaza dupa 16 ani, iar anunțul lor a produs un șoc in industria showbiz-ului romanesc.”Cu inimile impovarate de tristețe, dar in același timp intr-un spirit de transparența și respect reciproc, dorim sa va impartașim o decizie deosebit de dificila pe care am luat-o impreuna.…

- CRBL și soția lui, Elena, au participat recent la Power Couple, emisiune difuzata la Antena 1. Zilele trecute, artistul a fost prezent singur la avanpremiera filmului „Godzilla x Kong – Un nou imperiu”, soția lui preferand sa stea departe de camerele de filmat.CRBL a participat alaturi de soția, Elena,…

- Mihai Gainușa a plecat la ”Asia Express 2024” (Antena 1) impreuna cu Oana Paraschiv, colega lui de la radio. Mulți se intreaba insa de ce nu face echipa, in celebrul concurs, cu soția, Ioana, așa cum mulți foști concurenți au procedat. Bebelușa Oana Ionița, fosta lui colega de la ”Cronica Carcotașilor”…

- Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei, a refuzat invitația președintelui american Joe Biden de a asista la discursul privind Starea Uniunii, scrie Politico, citat de Digi 24, pentru ca urma sa stea langa vaduva liderului opozițeii din Rusia, Iulia Navalnaia. Oficial, soția președintelui ucrainean…

- Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei, nu va asista la discursul anual al președintelui american Joe Biden privind Starea Uniunii, in ciuda faptului ca a fost invitata de Casa Alba, scrie Politico.