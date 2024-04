Stiri pe aceeasi tema

- De aproximativ doi ani și jumatate, de cand cand se afla inchis la Penitenciarul Rahova, unde are de ispașit o pedeapsa pentru viol și tentativa de viol, actorul Alexander Zudor nu și-a mai vazut copiii. Divorțat de mama celor doi baieți, barbatul a pastrat o relație foarte buna cu ei, fiind un tata…

- Gabi Enache și soția lui, Lena, sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu. Cei doi au impreuna un fiu, dar iși fac timp și pentru momentele in doi intr-o zi obișnuita. Cum au fost surprinși de curand fotbalistul și partenera lui.

- Daca in urma cu jumatate de an o cerea de soție in fața tuturor, la un concert de-al artistei Oana Radu, iata ca s-a produs și desparțirea! O fosta ispita de la Insula Iubirii confirma ca a avut loc separarea dintre el și iubita. Ce s-a intamplat și de ce au ajuns cei doi sa nu-și mai vorbeasca. Declarații…

- Nadir are cu ce sa se mandreasca. Artistul are o soție iubitoare, care este și o mama atenta. Cantarețul și Georgiana traiesc o frumoasa poveste de dragoste de ani buni și au impreuna doi copii, pe Eve și Azar.

- Mioara Roman suferea de boli grave și fusese internata intr-un azil de batrani din Snagov. Mioara Roman s-a stins din viața, la caminul de batrani, de la Snagov, unde locuia de ceva vreme. La varsta de aproape 84 de ani, fosta soție a lui Petre Roman a pierdut lupta cu un stop cardiac, dupa o viața…

- Nelu a divorțat de fosta soție in urma cu 20 de ani, iar in prezent este casatorit cu Lenuța, alaturi de care are doi copii in varsta de 11 și 12 ani. Acum, barbatul vrea sa faca partajul, ca mai apoi sa poata sa vanda apartamentul din Ferentari.

- Milionarul Arpad Paszkany divorțeaza de a doua soție, cea mai tanara cu 20 de ani decat el, cu care se casatorise in 2016. Povestea de iubire a milionarului clujean Paszkany Arpad cu Anne, femeia mai tanara cu 20 de ani cu care s-a insurat in 2016, a ajuns la final, arata Ziar de Cluj. In decembrie…

- Elena a cerut ajutorul la Acces Direct pentru a-și salva fratele. Acesta locuiește impreuna cu soția care ii vrea raul și ii interzise sa vorbeasca cu alte persoane. Femeia este disperata și a cerut ajutorul autoritaților, dar nu a avut loc nicio schimbare.