Punctele de incarcare vor fi instalate in Romania (328), Slovacia (52) si Ungaria (28). Peste 15 milioane de euro din valoarea totala a investitiei va fi finantata de Uniunea Europeana. ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Sud-Estul Europei, contribuie la dezvoltarea retelei regionale de reincarcare ultra-rapida pentru masini electrice, in cadrul unui proiect care vizeaza instalarea a peste 400 de puncte de-a lungul Retelei Transeuropene de Transport (TEN-T). Acestea urmeaza sa fie instalate in Romania, Slovacia si Ungaria pana in luna noiembrie a anului 2025”, anunta OMV…