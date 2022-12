Stiri pe aceeasi tema

- Austria a votat joi, 8 decembrie, in Consiliul JAI impotriva admiterii Romaniei in Schengen, iar Olanda a votat impotriva admiterii Bulgariei care e cuplata cu Romania fiind evaluate impreuna.Printre cei care au comentat situatia in mediul online este si Marian Godina. Acesta a reamintit, intr-o postare…

- Consiliul JAI a votat azi „Nu” pentru intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Olanda a votat impotriva accederii Bulgariei in Schengen, in schimb, miniștrii de Interne ai Uniunii au votat intrarea Croației de la 1 ianuarie in spațiul de libera circulație. Austria a votat impotriva aderarii…

- Voicu Vușcan, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din județul Alba, și nu numai, a abordat, pe pagina sa de Facebook, “subiectul Schengen” și a afirmat ca daca Romania nu va fi admisa “nu va mai prelungi nici un contract, cu nici o firma cu actionariat austriac, incepand cu data de 1 ianuarie…

- Consiliul JAI se va pronunța in cursul zilei in privința aderarii Romaniei la spațiul Schengen, autoritațile romane fiind hotarate sa ceara un vot in acest sens. Update, ora 08.30: Analiza Reuters inainte de votul decisiv privind aderarea la Schengen Așa-numitul spațiu Schengen – un pact intre țari…

- Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen va fi stabilita in Consiliul JAI din 8-9 decembrie. Uniunea Europeana a publicat programul oficial al reuniunii miniștrilor Justiției și Afacerilor Externe, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi.…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunța ca a vorbit cu parlamentari ai Olandei care s-au opus aderarii Romaniei la Schengen și transmite un mesaj optimist cu aproape trei saptamani inaintea votului decisiv din Cosiliul JAI. „In aceasta saptamana, am continuat discuțiile directe cu parlamentarii…

- Olanda nu ar avea nici un motiv și argument concret ca sa impiedice intrarea Romaniei la spațiul Schengen , este de parere europarlamentarul Dacian Cioloș. Totodata, Cioloș considera ca boicotarea companiilor olandeze din Romania ar putea sa se intoarca, la un moment dat impotriva noastra. „Singurul…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…