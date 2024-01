Stiri pe aceeasi tema

- Lauren Hoeve, o tanara in varsta de 28 de ani din Olanda, a ales sa-și puna capat zilelor și suferinței, prin eutanasiere. Procedura a avut loc sambata, 27 ianuarie, in prezența parinților și a celui mai bun prieten al sau. Cu puțin timp inainte, ea a facut o ultima postare pe platforma X.

- Echipa franceza PSG a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Brest, in etapa a 19-a din Ligue 1. Parizienii au deschis scorul in minutul 38, cand Bradley Barcola l-a servit cu un assist pe Marco Asensio si acesta a inscris. Gazdele au intrat la pauza cu avantaj…

- Iosif Lereter a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data chiar de clubul de fotbal UTA Arad, unde a fost capitan. „Ne luam ramas-bun de la unul din marii Capitani ai UTA-ei, unul dintre marii eroi dintr-o Generație de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al…

- Compania va efectua disponibilizarile din motive organizatorice, productive si economice nespecificate, au precizat intr-un comunicat comun sindicatele CCOO si UGT. H&M are 91 de magazine si aproape 4.000 de angajati in Spania, potrivit raportului anual al H&M. Retailerul intentioneaza sa inchida 28…

- O fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala. ”Fetița este in continuare cu stare generala extrem de grava. Este intubata, cu coma gradul…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția Guvernului și Parlamentului Romaniei asupra faptului ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) refuza sa furnizeze informații despre situația financiara a companiilor de asigurari, deși exista risc…

- Proiectul pentru reabilitarea malurilor Someșului intra in procedura de recepție in 15 noiembrie, anunța administrația locala. Dupa ce clujenii au criticat proasta iluminare a aleilor, Emil Boc spune ca sistemul de iluminat va fi completat.„Am verificat, alaturi de dl viceprimar Dan Tarcea și echipa…

- Eliminarea inechitatilor dintre pensionari stimularea muncii, a natalitatii si a continuarii studiilor, sunt principalele obiective ale noii legi a pensiilor, o reforma asumata si aplicata de PSD. Potrivit PSD, Legea pensiilor avantajeaza persoanele care au muncit mai mult. Astfel, pensionarii cu perioade…