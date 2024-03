Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni a murit din cauza rujeolei, aceasta nefiind vaccinata ROR, informeaza un comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau remis, joi, la solicitarea AGERPRES. „Pacienta, in varsta de 1 an si 6 luni, a fost supusa unui transplant hepatic de la donator…

- Comunicat de presa, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ): Astazi la ora 9.07, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in Adjud, cu traumatism prin strivire sub un palet de materiale. La solicitare a fost alocat un echipaj medical de urgența SAJ tip B 2, in ajutorul…

- A murit Marian Cocoș, fost concurent Chefi la Cuțite. In sezonul 2 ii incanta pe colegi și telespectatori cu priceperea și perseverența lui. Mesajul durerors prin care a fost anunțata pierderea antrenorului de box.

- Un cal vizibil neingrijit a fost observat și fotografiat, in timp ce tragea o caruța cu lemne in zona localitaților Margineni – Trebeș – Valea Budului. In imaginile trimise la Ziarul de Bacau, se poate vedea ca animalul este slab și foarte murdar, iar copitele nu sunt potcovite corespunzator. Redam,…

- Viața unui student de 22 de ani din Balș, județul Olt, a fost curmata intr-un grav accident de circulație provocat de un barbat de 74 de ani din Bacau, potrivit stirileprotv.ro. Tanarul care se intorcea de la facultate la volanul unui autoturism a vrut sa evite o mașina care a ieșit dintr-o benzinarie…

- Maratonistul Ilie Roșu a murit la spital in urma cu puțin timp, a anunțat purtatorul de cuvant al Spitalului Județean: „Pacientul Ilie Roșu, in varsta de 64 de ani, a fost resuscitat in UPU, dar acesta nu a raspuns manevrelor. A fost declarat decesul.” Ilie Roșu a facut stop cardiac in aceasta dimineața,…

- „Fa-ți un obicei din a mulțumi, pentru a-ți exprima aprecierea, sincer și fara așteptari. Apreciaza-i cu adevarat pe cei din jurul tau și vei vedea ca nu ești singur. Apreciaza cu adevarat viața și vei descoperi ca ai mai mult de atat” – Ralph Marston. Istoria acestei zile este necunoscuta, nu exista…

- Medicul psihiatru Mircea Lazarean a murit in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de familie și apropiați. Medicul Lazarean suferea de mai mulți ani de o boala incurabila. Doctorul Mircea Lazarean a fost unul dintre cei mai apreciați medici specializat in neurologie și psihiatrie din Vrancea. Acesta…