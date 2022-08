Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul Vladimir Cohn, cunoscut pentru businessurile sale in domeniul productiei de hartie, a aplicat pentru un ajutor de stat in valoare de 185,4 milioane de lei, care ar urma sa fie parte dintr-o investitie de aproape 1,4 miliarde de lei (285 mil. euro) intr-o noua unitate de productie.…

- Județul Bacau a avut, anul trecut, un profit net de 1.4 miliarde euro (6,3 miliarde lei) și o cifra de afaceri de 9.1 miliarde de euro (39,9 miliarde lei), spre deosebire de județul Iași, care a avut un profit net de numai 1 miliard euro (4,6 miliarde lei) și o cifra de afaceri de 8.4 […] Articolul…

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca in Romania se va investi puternic in energie regenerabila in urmatorii ani, sumele avansate fiind de 7-8 miliarde de euro.

- Transferul de proprietate de la fabrica Ford Craiova a fost finalizat, iar noua companie se numește Ford Otosan Craiova. Noii proprietari anunța o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica din capitala Olteniei, potrivit Mediafax. Potrivit companiei, acordul prin care Ford Otosan, cel mai mare…

- Slovacia nu este degeaba numita „Detroit-ul Europei”, fiindca o țara de nici șase milioane de locuitori are o producție anuala de un milion de mașini. Ei bine, producția va crește și mai mult, fiindca Volvo a anunțat ca va construi o uzina care va ajunge sa construiasca 250.000 de mașini electrice/an.

- Industria mondiala de publicitate ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 8,4%, in pofida evolutiilor geopolitice la nivel global si a ingrijorarilor privind o recesiune, arata un raport publicat luni de agentia de publicitate GroupM, o divizie a grupului britanic WPP, transmite Reuters.…

In 2021, investițiile eMAG au depășit 1 miliard de lei, iar in urmatorii doi ani grupul va continua sa investeasca 2,2 miliarde de lei in planul sau de transformare in ecosistem regional de comerț online.

- Comisia Europeana propune un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina sub forma unei „asistențe macrofinanciare excepționale”. Ucraina va primi, astfel, pana la 9 miliarde de euro pentru a ajuta la reconstrucția țarii distruse de invadatorii ruși.