OMS suspendă studiile cu hidroxiclorochină la bolnavii COVID! România a investit în producția medicamentului In urma rezultatelor unui studiu amplu, publicat de o revista de specialitate, Organizația Mondiala a Sanatații „sfatuiește” sa foloseasca temporar clorochina sau derivații acesteia impotriva Covid-19, pana la analizarea rezultatelor stranse deja de la pacienți din 35 de țari. Spitalele din Anglia și Franța nu-și mai trateaza din luna aprilie pacienții COVID-19 cu hidroxiclorochina, pe cand Romania […] The post OMS suspenda studiile cu hidroxiclorochina la bolnavii COVID! Romania a investit in producția medicamentului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

