- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Dinamo - FC Voluntari, care va avea loc, vineri, de la ora 20.00, in etapa a saptea din play-out-ul Superligii, potrivit news.roPetrescu va fi ajutat de Radu Ghinguleac si Romica Birdes, iar rezerva va fi Robert Avram.

- Dinamo a cazut din nou pe loc direct retrogradabil dupa eșecul din deplasare cu Botoșani, scor 1-2, in etapa #6 a play-out-ului Superligii. „Cainii” au pierdut din nou in minutele de prelungiri, insa suporterii au reacționat imediat. Suporterii lui Dinamo s-au mobilizat și au cumparat toate biletele…

- FCSB și CFR Cluj dau cate trei jucatori in echipa ideala a etapei a 3-a a play off-ului și play out-ului Superligii. Cel mai bun unsprezece al rundei il are ca antrenor pe Florin Pirvu (FC Voluntari), care are alaturi doi jucatori. UTA Arad și Oțelul Galați completeaza lista echipelor reprezentate,…

- FC Voluntari s-a impus clar la Ploiești intr-o partida din etapa a III-a a play-out-ului Superligii de fotbal. Ilfovenii au invins Petrolul și au obținut trei puncte importante in lupta pentru evitarea retrogradarii. Meciul s-a disputat sambata.

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a doua din play-off si play-out: PLAY-OFF:Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj 1-1, Marius Stefanescu (Sepsi);Universitatea Craiova…

- Petrolul a completat chiar inaintea disputei cu Dinamo, de pe 1 aprilie, staff-ul tehnic. Plecarea lui Florin Pirvu la FC Voluntari i-a pus la treaba pe ploieșteni in legatura cu numirea unui alt tehnician. Dinamo - Petrolul, in etapa #2 din play-out, se joaca pe 1 aprilie, de la ora 20:30. Meciul va…

- Remiza dintre Oțelul Galați și Poli Iași, scor 1-1, a stabilit ierarhia finala a sezonului regulat din Superliga. Programul play-out-ului este acum cunoscut. U Cluj și UTA incep play-out-ul pe cele doua poziții care duc la barajul pentru Conference League. Locurile direct retrogradabile sunt ocupate…

- Ilie Dumitrescu a comentat succesul obținut de FCSB pe terenul celor de la Voluntari, scor 2-1, in etapa #28 a Superligii și a remarcat evoluția unui jucator al vicecampioanei. Ilfovenii au deschis scorul chiar prin fostul jucator al FCSB-ului, Andrei Dumiter (24 de ani), insa trupa lui Elias Charalambous…