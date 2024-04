Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Galați au anunțat vineri, 26 aprilie 2024, ca proiectul Aeroportului internațional Galați-Braila a primit acord de la ROMATSA. Va fi inclus in Master Planul General de Transport mai are nevoie de cateva studii pentru a fi organizata licitația pentru desemnarea constructorului.

- Proiectul "Electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Constanta Mangalia" face parte din Master Planul General de Transport al Romaniei MPGT si este propus pentru finantare in perioda 2021 ndash; 2030 Electrificarea, dublarea si reabilitarea liniei va asigura accesul trenurilor de lung parcurs…

- ​Guvernul a aprobat continuarea modernizarii legaturii feroviare catre aeroportul Otopeni, proiectul de 1,5 miliarde lei cuprinzand și construirea a 6,9 km de cale ferata noua, dintre care 4 km vor fi prin tunel. Durata de execuție a investiției a fost stabilita la 36 de luni.

- The Autonomous Directorate "Romanian Air Traffic Services Administration - ROMATSA" has foreseen for this year a gross profit of 4.416 million RON and a net profit of 3.744 million RON, according to the project on the budget of revenues and expenses, published on the website of the Ministry of Transport,…

- Ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru a veni in sprijinul operatorilor de transport rutier, Guvernul a aprobat aceasta schema de ajutor. Totodata s-a mai aprobat o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, in contextul crizei…

- Bugetul orașului Mioveni pe anul 2024 a fost aprobat de Consiliul Local, cu unanimitate de voturi. Bugetul orașului pentru anul 2024, compus din cheltuieli de funcționare și alocari pentru investiții, este de 225.585 mii lei. Cheltuielile de dezvoltare pe anul 2024 insumeaza 85.697 mii lei, cuprinzand…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici necesari construcției Alternativei Techirghiol! Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA) este de 5,74 miliarde de lei. Obiectivul cu o lungime de 30,59 km (pentru care a fost obținut deja Acordul de Mediu) va fi construit la profil de autostrada…

- In ședința publica ordinara, Consiliul Local Cugir a aprobat extinderea traseelor pe care Operatorul SC Livio Dario SRL va presta Serviciul public de transport local de persoane, cuprinse in Contractul de delegare a gestiunii serviciului in orașul Cugir, astfel: Cugir interior: str. Victoriei – str.…