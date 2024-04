Stiri pe aceeasi tema

- Micul oras japonez Fujikawaguchiko, situat in apropierea Muntelui Fuji, a decis sa ridice un gard inalt pentru a opri afluxul de turisti straini, care dau dovada uneori de proaste maniere, intr-un loc foarte popular pentru fotografierea celebrului vulcan, scrie AFP, potrivit Agerpres.Orasul intentioneaza…

- Satule pana peste cap de turiștii straini care nu au un comportament adecvat, autoritațile nipone au decis sa blocheze cu o bariera priveliștea cu Muntele Fuji. Conform The Guardian, bariera ar urma sa fie amplasata intr-un loc preferat destinat fotografiilor.

- Proiectul Universitații din Craiova „Construire bazin inot, spații activitați sportive recreative și amenajari auxiliare” primește finanțare de la Ministerul Educației prin Planul Național de Redresare și Reziliența.Grantul, in valoare de opt milioane de euro, prevede construirea unui complex sportiv,…

- In cadrul ședinței de Guvern s-a discutat Hotararea de Guvern prin care se aproba construirea noului stadion al celor de la Dinamo. Intreg stadionul va costa 854.573 mii lei și va avea o capacitate de 25.059 locuri. Durata totala de execuție a noului stadion va fi de 25 de luni.Facilitați…

- Construcția noului stadion al lui Everton a intrat pe ultima suta de metri. Arena de 550 de milioane de lire sterline va fi printre cele mai spectaculoase din lume și va avea o serie de atribute unice. Everton se va muta de pe Goodison Park pe noua arena la startul sezonului 2025/2026. Stadionul va…

- Centrul de date Wave House din Heidelberg, Germania, este cea mai mare cladire din Europa creata cu ajutorul unei imprimante 3D. Construcția acesteia a durat doar 140 de ore. Centrul a fost construit cu un design unic al pereților in forma de valuri, care se deosebește de centrele de date tradiționale.…

- Un barbat de 41 de ani, din Onești, a fost reținut de polițiști, pe 22 februarie, dupa ce a facut scandal in incinta spitalului din Onești. Din cercetari a rezultat ca, pe 14 februarie, in jurul orei 21.00, barbatul de 41 de ani a provocat scandal tulburand ordinea și liniștea publica in timp ce se…

- Incidentele au avut loc in urma cu aproape doua saptamani, iar suspectul a fost retinut joi, urmand ca vineri procurorul de caz sa decida daca propune o alta masura preventiva in cazul acestuia.„Din cercetari a rezultat ca, la data de 14 februarie a.c., in jurul orei 21.00, barbatul de 41 de ani a…