- Gabriela Firea, candidata PSD pentru funcția de primar general al Bucureștiului, a spus, la Digi24, ca ea nu este orgolioasa și n-ar avea nicio problema sa-l sune pe Cristian Popescu Piedone pentru a-i cere sa se retraga din cursa electorala, relateaza G4media.ro.Firea a recunoscut ca ar putea sa-i…

- Liderul PSD se arata increzator ca Gabriela Firea, candidatul social-democraților in cursa pentru Primaria Capitalei, va caștiga alegerile, cu sau fara Cristian Popescu Piedone – candidatul PUSL- in cursa electorala pentru fotoliul de primar general, la scrutinul din 9 iunie. Presedintele PSD, Marcel…

- "Dan Voiculescu il blocheaza pe Piedone sa nu se retraga din candidatura sa la Primaria Generala pentru ca ar vrea sa negocieze condiții mai bine la alegeri pentru oamenii sai, vrea 20 de locuri la europarlamentare, etc. (...) Conform tratatelor care descriu sindromul Stockholm, se pare ca Dan Voiculescu…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat marti ca lupta pentru fotoliul de edil al Bucurestiului se va da intre el si Cristian Popescu Piedone, chiar daca in cursa electorala a intrat si Gabriela Firea.

- Presedintele PNL Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat joi, la Antena 3 CNN, ca filialele PSD si PNL din Bucuresti il sustin pe Catalin Cirstoiu și e exclusa retragerea acestuia din cursa pentru Primaria Capitalei. Firea mai spune ca in cateva zile va fi anuntat programul de guvernare locala pe care…

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, care a primit un loc eligibil pe lista comuna cu PNL pentru alegerile europarlamentare in schimbul posibilitații de a fi din nou primar al Bucureștiului, a transmis un mesaj dupa anunțul lansarii campaniei comune pentru alegerile locale din Capitala. Ea va fi coordonatoare…

- Surpriza de proporții intr-un sondaj de opinie comandat chiar de actualul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan. Cel care ar deveni primar este nimeni altul decat Cristian Popescu Piedone! Așadar, Cristian Popescu Piedone ar deveni primar al Capitalei. Cel puțin așa susține un sondaj de opinie comandat…

- Nicușor Dan este primul in intențiile de vot ale bucureștenilor, urmat la mica distanța de Gabriela Firea, potrivit unui sondaj CURS realizat in perioada 9-23 februarie. Unu din trei locuitori din Capitala sunt mulțumiți de activitatea actualului primar general. In topul intențiilor de vot pentru partide,…