- Organizatia Mondiala a Sanatatii lauda Suedia drept un ”model” in lupta impotriva noului cronavirus, in pofida faptului ca nu a impus restricii dure in vederea opririi raspandirii covid-19, in timp ce mai multe tari din lume au inceput sa relaxeze izolarea, relateaza New York Post.

- ”Avem nevoie de masuri urgente in privința tratarii romanilor in spitalele care nu fac parte din planul de lupta anti-Covid 19. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare și cei cu cancer, in mare pericol!”, susține Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL responsabil cu domeniul Sanatații. ”Statisticile…

- Dr. Virgil Musta din Timișoara, un adevarat erou al acestor zile crunte de lupta cu coronavirusul, a venit astazi la Arad, pentru a impartași colegilor aradeni din experiența sa. Autoritațile județene au profitat de aceasta și au incercat sa scoata la iveala partea plina a paharului și anume faptul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii le cere tarilor europene sa ia masuri mai ”indraznete”, a anuntat marti, la Copenhaga, seful OMS pentru regiunea Europei, amintind ca Europa este ”epicentrul” pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP.

- „Fiecare țara, fara excepție, trebuie sa ia masurile cele mai curajoase pentru a stopa sau incetini amenințarea virusului”, a afirmat marți Hans Kluge, șeful pe Europa a instituției, in cursul unei conferințe de presa, transmite AFP, potrivit Agerpres. OMS Europa, care acopera zone de la Atlantic la…

- Exista temeri, in Grecia, ca un nou focar de coronavirus ar putea aparea pe insula Lesbos, unde a fost confirmat un prim caz de infectare, noteaza The Guardian. Acolo se afla foarte multe persoane vulnerabile - refugiați care traiesc in condiții precare.20.000 de refugiați se afla pe insula Lesbos,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.