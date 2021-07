Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a respins vineri criticile directorului general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cu privire la presupusa lipsa de cooperare a Chinei in ancheta asupra originilor pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. China, unde primele cazuri de coronavirus au fost detectate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a aprobat, marți, pe lista de urgenta un vaccin impotriva Covid-19 realizat de Sinovac Biotech, acesta fiind al doilea vaccin produs de China care a obtinut aprobarea...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a aprobat, marți, pe lista de urgenta un vaccin impotriva Covid-19 realizat de Sinovac Biotech, acesta fiind al doilea vaccin produs de China care a obtinut aprobarea OMS. Marcat CoronaVac in unele regiuni, acesta este al doilea vaccin dezvoltat de China care a castigat…

- Raportul, despre care nu s-a aflat pana acum, ar putea alimenta apelurile la extinderea investigatiilor asupra teoriei ca noul coronavirus a „scapat” dintr-un laborator chinezesc, cu toate ca grupul de experti ai OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) care au vizitat China la inceputul acestui an au…

- Epidemia de Covid-19 din China putea fi oprita inainte de a se extinde la nivel global, daca exista un raspuns rapid la nivel internațional. O arata un raport extrem de critic fața de raspunsul pe care liderii lumii și Organizația Mondiala a Sanatații l-au dat pandemiei, intocmit de Comisia Independenta…

- Un raspuns rapid la nivel international ar fi putut opri epidemia de COVID-19 din China inainte sa devina „catastrofa globala din sanatate si economie”, arata un raport al expertilor din Comisia Independenta pentru Starea de Pregatire si Raspunsul la Pandemie (IPPR), analiza ceruta de Organizatia Mondiala…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in lume a ajuns miercuri la 5,7 milioane, un nou record saptamanal consecutiv, fiind cea mai ridicata cifra a contagierilor confirmate de la declansarea pandemiei in urma cu 17 luni, relateaza EFE. Acest nou prag, atins in mare parte in urma valului grav al pandemiei…

- Cazurile de infectare cu Covid-19 au crescut intr-un ritm alarmant timp de opt saptamani consecutive, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Și numarul deceselor este in continua creștere, depașind pragul de trei milioane la nivel global.