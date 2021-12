Stiri pe aceeasi tema

- Propagarea rapida a variantei Omicron va suscita "un numar mare de spitalizari" ale bolnavilor de COVID-19, chiar daca aceasta varianta se dovedeste mai putin periculoasa decat predecesoarea, a avertizat marti biroul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit AFP. "O…

- In fata incertitudinilor referitoare la noua varianta detectata pentru prima data la sfarsitul lui noiembrie in Africa de Sud, statele ezita intre restrictii stricte si o strategie mai supla, ca urmare a indiciilor referitoare la gravitatea mai redusa a variantei Omicron.Mult mai contagios, probabil…

- \"\"O crestere rapida a Omicron, asa cum constatam in mai multe tari, chiar daca se combina cu o forma a bolii mai putin grava, va determina cu toate acestea un numar ridicat de spitalizari, in special in randul celor nevaccinati\"\", a declarat, pentru AFP, Catherine Smallwood, unul dintre principalii…

- Aproximativ 14.000 de infectari cu noua varianta Omicron a COVID au fost detectate in ultima saptamana de laboratoarele genomice globale. Sunt de patru ori mai multe decat cele aproape 3.500 de cazuri depistate in cele sapte zile anterioare, a anunțat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS),…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca toate țarile ar trebui sa se pregateasca pentru creșteri ale numarului infectarilor odata cu raspandirea variantei Omicron, scrie BBC . Directorul regional al OMS pentru Pacificul de Vest, Dr. Takeshi Kasai, spune ca noua varianta Omicron este probabil…