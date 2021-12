Stiri pe aceeasi tema

- Moderna a anunțat luni ca a treia doza „booster” a vaccinului sau anti-Covid duce la o creștere semnificativa a nivelului de anticorpi care pot opri varianta Omicron a coronavirusului, relateaza The New York Times . Vestea vine in contextul in care aceasta noua varianta a SARS-CoV-2 continua sa se…

- Date preliminare din Africa de Sud indica un risc mai mare de reinfectare cu Omicron a persoanelor vindecate de Covid-19 sau vaccinate, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus in cursul unei conferinte de presa la Geneva, potrivit AFP.Pentru a obtine mai rapid o imagine mai exacta a caracteristicilor variantei,…

- Marea Britanie a devenit pe 8 decembrie 2020 primul stat occidental care a dat startul vaccinarii in masa impotriva COVID-19. O nonagenara a fost prima pacienta din lume care a primit vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech in afara unui studiu clinic. Astazi, Margaret Keenan este imunizata…

- Efectele pandemiei se numara printre temele abordate cel mai frecvent de presa internaționala in acest weekend. „Ce se raspandește mai rapid decat Covid-19? Vaccinurile”, titreaza cotidianul american The Wall Street Journal, subliniind unul dintre puținele aspecte pozitive ale crizei sanitare. „Aproximativ…

- BioNTech ar trebui sa fie capabil sa-și adapteze vaccinul impotriva coronavirusului relativ rapid ca raspuns la varianta Omicron, iar urmatoarele cateva saptamani vor arata cat de urgent este nevoie de o actualizare, a declarat CEO-ul laboratorului, Ugur Sahin, la conferința Reuters Next. Sahin a spus…

- Moderna a anuntat vineri ca intentioneaza sa produca o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a Covid-19, depistata in Africa de Sud si considerata „ingrijoratoare” de OMS, informeaza News.ro . „Moderna va produce rapid un vaccin candidat pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- O companie din Oxfordshire va incepe in curand studiul clinic pentru un vaccin anti-Covid de a doua generatie, administrat sub forma unui plasture. Vaccinul foloseste celule T pentru a ucide celulele deja infectate, Acesta ar putea sa ofere imunitate pe o perioada mai indelungata decat serurile actuale,…