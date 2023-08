Omenirea sărăcește, pentru prima oară de la criza din 2008. Unde este cel mai mare declin Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Potrivit unui raport anual al bancii elvetiene Credit Suisse publicat marti, in termeni nominali, avutia privata neta la nivel mondial a scazut cu 2,4% pana la 454.400 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a declinului a fost resimtita de gospodariile din America de Nord si Europa, care impreuna au pierdut 10.900 miliarde de dolari.Nu toate regiunile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

