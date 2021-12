Omagiu: O piață din Paris va purta numele lui George Enescu O piața din apropierea Operei Garnier din Paris va purta numele compozitorului roman George Enescu, au decis vineri autoritațile pariziene. Decizia incoroneaza Anul Enescu, ce marcheaza 140 de ani de la nașterea compozitorului. „In anul Enescu, superb omagiu adus compozitorului roman. In curand, va exista o piața in Paris care va purta numele genialului artist. Azi dimineața, Consiliul Primariei Parisului a votat aceasta decizie. Cu cateva zile in urma, Primaria din arondismentul al 9-lea luase aceeași hotarare. In acest arondisment, nu departe de Opera Garnier din Paris, va fi amplasata Piața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

