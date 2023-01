Om al străzii, jefuit după ce a câştigat la păcănele Un om al strazii care traiește in Sibiu a caștigat duminica la pacanele peste 2.500 de lei, insa la scurt timp a fost rapit de pe strada de trei barbați, care l-au jefuit, informeaza Turnul Sfatului. Dupa ce a caștigat banii la un aparat de tip slot machine, barbatul de 40 de ani a incercat sa se cazeze la o pensiune, insa a fost refuzat la recepție. Imediat ce a ieșit din unitatea de cazare, a fost luat pe sus de trei barbati si urcat intr-un taxi, unde l-au agresat si i-au luat banii, apoi l-au abandonat in strada, noteaza sursa citata. „La data de 29 ianuarie, in jurul orei 17.00, un barbat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

