Tribunalul Olt a dispus, duminica, arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de minori și viol, ambele in forma continuata. Potrivit procurorilor DIICOT, barbatul a racolat o minora de 15 ani, cu care a intreținut relații sexuale. Ulterior, minora ar fi fost determinata sa intrețina relații sexuale și cu alți barbați, in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 50 și 300 de lei. Anchetatorii au explicat ca minora a fost racolata de inculpat in ianuarie, anul acesta. ”In urma cercetarilor efectuate, s-a reținut ca, in luna ianuarie 2024, inculpatul a racolat o persoana vatamata minora…