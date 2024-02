Olt: Șoferi prinși băuți la volan în Slatina Polițiștii din Slatina au oprit marți seara, pentru control, pe strada Cireșului, din municipiul Slatina, un autoturism condus de un barbat de 38 de ani, din localitate. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu etilotestul, care a indicat 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgența Slatina pentru prelevarea de mostre biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Joi, in jurul orei 01.40, polițiștii din Slatina au depistat in trafic, pe strada Gradiște, din municipiul Slatina, un tanar de 24 de ani, din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

