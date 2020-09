Stiri pe aceeasi tema

- Anul agricol este afectat de seceta, iar productia de floarea-soarelui scade cu 30% și preturile explodeaza in numai doua saptamani. Romania este cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, cu 3,4 milioane de tone in 2019, scrie Mediafax.Romania s-a situat pe primul…

- Lipsa precipitațiilor din aceasta vara a afectat intr-o proporție ridicata culturile de porumb și floarea-soarelui. Estimarile de pana acum ale Direcției pentru Agricultura Județeana Ialomița arata faptul ca peste 80% din suprafețele pe care aceste plante au fost insamanțate au fost calamitate din cauza…

- Sumele alocate pentru despagubirile din cauza secetei vor fi virate agricultorilor incepand cu 15 septembrie. Ministrul agriculturii, Adrian Oros a declarant, astazi, la Iași, ca la nivelul țarii sunt peste 34.000 de fermieri care au culturile de toamna afectate. Bani vor primi și cei din sectorul zootehnic,…

- Fermierii din judetul Olt au recoltat graul de pe o suprafata de 125.000 de hectare, obtinand o productie medie de 4,2 tone pe hectar si o productie totala de 525.000 de tone, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie.Aceasta a precizat luni, pentru AGERPRES,…

- Apele raului Prut s-au retras, insa sute de hectare de culturi agricole de pe raza localitatii Baranca din comuna Hudesti au fost afectate de viiturile venite din Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Viorel Atomei. Acesta sustine ca valoarea pagubelor nu a fost stabilita pana in prezent deoarece,…