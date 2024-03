Stiri pe aceeasi tema

- Suprafața cultivata și producția agricola vegetala au crescut in anul 2023, comparativ cu anul precedent, la cereale pentru boabe, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, legume și au scazut la cartofi. La nivelul Uniunii Europene, Romania s-a situat pe primul loc la suprafața cultivata cu floarea…

- „Cei 27” au luat in discuție miercuri un proiect de plafonare a anumitor importuri agricole provenind din Ucraina, proiect care este considerat insuficient de unele state membre, intre care și Franța, și care doresc extinderea restricțiilor la importurile de grau. Discuțiile asupra acestui dosar au…

- Una dintre cele mai in voga diete de slabit in ultima vreme este dieta MIND, un model alimentar care promoveaza sanatatea creierului și reducerea riscului bolilor neurodegenerative.Dieta MIND reprezinta cel mai nou regim de slabit, popular in intreaga lume datorita modului inovator in care sunt combinate…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) transmite ca, de la inceputul anului 2024 și pana in prezent, nu au fost realizate importuri in Romania de cereale de proveniența Ucraina. MADR mai precizeaza ca nu a emis nicio licența de import pentru produse agricole (cereale – grau, porumb, rapița,…

- Fermierii din Ucraina, un mare cultivator si exportator mondial de porumb, ar urma sa reduca in acest an suprafetele insamantate cu porumb cu pana la 9%, comparativ cu 2023, arata un sondaj efectuat de Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. Potrivit concluziilor acestui sondaj,…

- Produsul Intern Brut (PIB) al primei economii europene s-a contractat cu 0,3%, in 2023, dupa ce a inregistrat o crestere de 1,9% in 2022, potrivit datelor corectate cu variabilele pretului, dezvaluite luni de Oficiul national german de statistica Destatis. din cauza costului energiei, dobanzilor mari…

- Ministrul bulgar al Agriculturii si Alimentatiei, Kiril Vatev, a discutat joi cu omologul ucrainean, Mikola Solski, despre modul in care functioneaza sistemul de autorizare introdus de partea ucraineana pentru exporturile de seminte de floarea soarelui, rapita, porumb si grau, transmite BTA, informeaza…